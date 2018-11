PARIS — Le président français a profité de la commémoration à Paris de la fin de la Première Guerre mondiale pour rappeler aux chefs d’État et de gouvernement que la paix forgée il y a un siècle pouvait facilement être brisée par la montée du nationalisme dissimulé sous le masque du patriotisme.

Emmanuel Macron a déclaré devant plus de 60 dirigeants mondiaux, dont le premier ministre Justin Trudeau, que ceux d’entre eux qui se disent nationalistes menacent d’effacer les valeurs morales d’un pays en faisant passer leurs intérêts en premier sans tenir compte des impacts sur les autres.

Le message semblait adressé au président américain Donald Trump, qui s’est décrit ces dernières semaines comme nationaliste.

M. Trump et M. Macron ont déclaré samedi lors d’une réunion qu’ils avaient apaisé les tensions entre eux à la suite d’affrontements autour de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), et du malaise persistant du président américain relativement aux dépenses des pays membres.

Mais M. Macron a semblé remuer à nouveau la discorde, dimanche, lors de la commémoration sous la pluie battante dans la capitale française.

M. Macron a exhorté les dirigeants présents à promettre à leurs peuples que les «vieux démons» ne pourraient pas revenir, en semant «le chaos et la mort».

Dans son allocution, le président Macron a souhaité que les traces de cette guerre ne soient jamais effacées dans la mémoire des hommes. «Il ne faut jamais oublier les sacrifices de ceux qui sont morts pour la liberté», a-t-il ajouté.

M. Macron a déclaré que «la parole des hommes doit parler plus fort que la force des armes».

«Soyons sans relâche ces femmes et ces hommes de bonne volonté», a lancé le président français.

Emmanuel Macron a ajouté qu’il faut éviter que «les démons anciens ne resurgissent, l’histoire menaçant parfois de reprendre son cours tragique».

«Il faut placer la paix plus haut que tout», a conclu le président.

La Première Guerre mondiale a pris fin à 11 h, le 11 novembre 1918, après quatre années d’affrontements. Elle a fait 18 millions de morts, dont plus de la moitié étaient des soldats. Quelque 66 000 militaires canadiens ont péri et 173 000 autres ont été blessés.

Trump et Poutine rejoignent le groupe séparément

M. Macron, M. Trudeau et d’autres dirigeants sont venus à Paris dans l’espoir de profiter du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale pour renouveler les appels à éliminer les tensions persistantes à travers le monde.

«De nombreux pays, y compris le Canada, ont le sentiment général et le désir de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir les institutions de l’ordre international et une coopération multilatérale concrète. Et vous voyez cela au Canada, vous le voyez en Allemagne», a affirmé Roland Paris, ancien conseiller en affaires étrangères de Justin Trudeau.

Les nombreux chefs d’État et de gouvernement ont défilé dans le centre de Paris, dimanche, faisant de la cérémonie annuelle du 11 novembre dans la capitale française un rappel mondial des horreurs de la Première Guerre mondiale et des efforts pour empêcher qu’un tel conflit ne se reproduise.

Tenant des parapluies noirs, les dirigeants, y compris le premier ministre Justin Trudeau, ont marché sous une pluie froide, le visage stoïque, pour une cérémonie soulignant le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Les cloches des églises ont sonné à 11h, heure locale, marquant le moment où les armes se sont tues à travers l’Europe il y a un siècle.

Les plus de 60 dirigeants ont débarqué d’autocars et ont marché sur une courte distance sur les Champs-Élysées avant de s’asseoir sous l’emblématique Arc de Triomphe, sous lequel se trouvent une flamme éternelle et la Tombe du Soldat inconnu.

Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont tous deux rejoint le groupe séparément une fois que tout le monde était à leur place pour commencer la commémoration de la fin de la «guerre pour en finir avec toutes les guerres».

D’autres sommets pour Trudeau

M. Trudeau, qui effectue un voyage de dix jours en Europe et en Asie, sera confronté aux dirigeants de trois des pays qui alimentent en partie ces tensions: Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping.

M. Trudeau s’est entretenu avec le président Trump lors d’un repas organisé par M. Macron vendredi soir — bien que les représentants du gouvernement n’aient pas précisé le sujet de la conversation. Le premier ministre canadien assistera également à des sommets cette semaine en Asie, auxquels Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent participer.

Donald Trump n’a pas serré la main de Justin Trudeau lorsqu’il est arrivé avec sa femme Melania à l’emblématique Arc de Triomphe, dimanche.

M. Trudeau a dû peser ses mots sur le président américain, et dimanche après-midi, il en sera de même lorsqu’il participera à une table ronde sur la liberté de la presse — M. Trump n’hésitant pas à parler des médias aux États-Unis comme étant l’«ennemi du peuple».

Cette table ronde fait partie d’un forum pour la paix organisé par M. Macron.

Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada, a souligné que le thème de la paix, et celui du prix à payer pour la conserver, étaient au centre non seulement de la commémoration, mais aussi du nouveau sommet créé par les autorités françaises, qui espèrent en faire un événement annuel.

Mme Rispal a affirmé que la présence de M. Trudeau à la cérémonie — il s’est trouvé à deux sièges du président français Emmanuel Macron — rappelait les contributions du Canada durant la Première Guerre mondiale qui sont parfois ignorées.

En entrevue vendredi, Mme Rispal disait croire que les Français et les Européens n’accordaient peut-être pas assez d’importance à l’apport des Canadiens durant cette période.

Quelque 650 000 Canadiens et Terre-Neuviens ont servi durant la Première Guerre mondiale, et plus de 66 000 d’entre eux ont perdu la vie. Environ 172 000 autres ont été blessés.

D’autres ont servi derrière les lignes de front, travaillant avec les habitants pour contribuer à l’effort de guerre.