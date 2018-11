MONTRÉAL — De nombreux aînés auraient avantage à se tourner vers un musée plutôt que le bureau du médecin pour améliorer leur santé, leur qualité de vie et leur bien-être, puisqu’il est désormais démontré que «l’art fait du bien» dans tous les sens de l’expression.

Une étude inédite menée au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) par des chercheurs en gériatrie de l’Université McGill, dont les résultats ont été présentés mardi au Musée, montre en effet que la participation à une activité artistique en groupe, telle que la peinture ou le dessin, a des effets bénéfiques à tous points de vue.

La recherche clinique, menée auprès de 150 personnes âgées de 65 à 94 ans sur une période de dix mois, montre notamment que la participation aux ateliers artistiques offerts par le Musée, au rythme d’une fois par semaine, a une influence directe sur la santé des participants dits «fragiles»; après trois mois, les participants à la santé fragile ont noté une nette amélioration de leur état. Plus de la moitié de ceux qui étaient dans une des catégories «fragile» ont en effet été reclassés dans la catégorie «vigoureux» au terme de l’expérience.

De plus, les participants ont rapporté une progression régulière et graduelle de leur qualité de vie durant toute la session, de même qu’une amélioration de leur bien-être à la suite de chaque atelier, bien que, dans ce dernier cas, l’amélioration n’était pas cumulative d’une fois à l’autre.

Les chercheurs parlent eux-mêmes de bénéfices sur la santé au-delà de leurs attentes.

Fait à noter, la recherche n’a pas porté sur des personnes malades, mais bien sur des aînés autonomes dont l’état de santé était catégorisé comme étant «vigoureux», «peu fragile», «moyennement fragile» et «très fragile», selon des critères reconnus dans le domaine.

Le docteur Olivier Beauchet, professeur de gériatrie à McGill, titulaire d’une chaire en médecine gériatrique et directeur du Centre d’excellence sur la longévité, estime que ces résultats démontrent le pouvoir préventif de l’art-thérapie. Bien qu’il soit trop tôt pour l’affirmer avec certitude, il note une tendance à une réduction des consultations et des hospitalisations chez les participants.

La recherche a attiré l’attention de nombreuses institutions de sorte que la prochaine étape impliquera un groupe de contrôle et s’étendra à des musées et instituts de recherche dans 10 autres pays en Amérique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Océanie.