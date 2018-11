Québec solidaire (QS) demande à Ottawa de remettre le Québec à sa place dans le dossier de l’immigration.

Le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit être contre la proposition du gouvernement Legault de réduire les seuils annuels d’immigration.

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) a promis d’abaisser le nombre d’immigrants admis annuellement au Québec de quelque 52 000 à 40 000 dès 2019, et de soumettre les nouveaux arrivants à un test des valeurs et à un test de français.

Le gouvernement québécois désire ainsi récupérer d’Ottawa l’application du programme de réunification familiale, par le biais duquel plus de 10 000 personnes sont admises au Québec chaque année.

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, devrait traiter de la question des seuils d’immigration jeudi, lors d’un tête-à-tête avec le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc.

Il s’agira de leur deuxième rencontre en un peu plus d’une semaine.

En mêlée de presse mercredi, M. Nadeau-Dubois a dit souhaiter qu’Ottawa en profite pour envoyer un message clair au gouvernement Legault, comme quoi il refuse d’accéder à ses demandes en immigration.

Les pays développés ont la responsabilité d’être solidaires et d’accueillir les gens en détresse, qui fuient la guerre et, de plus en plus, les dérèglements climatiques, a-t-il affirmé.

«On est rarement d’accord avec Justin Trudeau, mais de garder un nombre de réfugiés qui nous permet de jouer notre rôle de solidarité envers les plus mal pris de notre planète, c’est une bonne chose», a-t-il déclaré.