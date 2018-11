SAINT-CÉLESTIN, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver deux adolescentes âgées de 16 et 17 ans, qui résident dans des régions différentes, mais qui ont été vues pour la dernière fois en début de nuit, lundi dernier, à Saint-Célestin, au sud de Trois-Rivières.

Il semble que les deux jeunes filles se déplaçaient à pied. Leurs proches disent avoir des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.

Il s’agit d’Amyrah Maranda, 16 ans, de Val-d’Or, qui mesure 1,63 m et pèse 59 kg. Elle a les yeux et les cheveux bruns et affiche un tatouage au bras gauche.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, Mlle Maranda portait un chandail à capuchon rouge, une tuque noire et un sac à dos de couleur pâle.

L’autre adolescente disparue est Jessica Bergeron-Painchaud, 17 ans, de Drummondville, qui mesure 1,63 m et pèse 64 kg. Elle a aussi les yeux et les cheveux bruns. Elle portait un manteau beige et un sac à dos vert pâle lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois.

Le site web de la Sûreté du Québec affiche des photographies des deux jeunes filles.