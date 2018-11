OTTAWA — Le prochain chef du Bloc québécois sera choisi le 24 février.

Le président du bureau national du parti, Yves Perron, en a fait l’annonce par voie de communiqué, jeudi, à l’issue d’une rencontre.

La course à la direction débutera le 14 décembre prochain et durera donc un peu plus de deux mois.

Les personnes intéressées à succéder à Martine Ouellet à la barre de la formation indépendantiste ont jusqu’au 15 janvier pour déposer leur candidature.

Le nouveau chef bloquiste entrera ainsi en scène à huit mois du scrutin fédéral, prévu le 21 octobre prochain.

En août dernier, les délégués du parti avaient choisi de fixer le choix du prochain chef en mars 2019, comme l’avait suggéré le chef intérimaire Mario Beaulieu.

Ce dernier assure temporairement la direction du parti depuis le départ de Martine Ouellet, dont le style avait provoqué une mutinerie au sein de la députation à Ottawa.

Les cinq élus qui avaient claqué la porte avec fracas sont finalement rentrés au bercail à la rentrée parlementaire, en septembre dernier.