Ce devait être des vacances tout à fait paisibles à Paradise pour un couple de la Colombie-Britannique. Mais leur escapade dans le nord de la Californie s’est transformée en mission humanitaire pour aider les réfugiés des incendies meurtriers et destructeurs.

Destinee et Paul Klyne, de Penticton, avaient prévu de petites vacances bien tranquilles à Paradise. Mais avant même leur arrivée, les flammes avaient détruit le logement qu’ils avaient déniché sur «Airbnb» — et une grande partie de la municipalité tout autour.

Les Klyne ont quand même décidé de s’en tenir au plan prévu et ils ont consacré leur budget de vacances à l’aide aux évacués.

Ils ont acheté une flopée de cartes-cadeaux Walmart d’une valeur de 25 $ et se sont installés dans le stationnement du magasin à Chico, une ville proche de Paradise, où ils se sont alliés au propriétaire d’un camion de cuisine de rue.

Les dons ont commencé à affluer et de plus en plus de vendeurs de produits alimentaires ont offert leur aide: le stationnement du magasin s’est graduellement transformé en ruche humanitaire, où le couple de Canadiens estime avoir servi entre 1200 et 1500 personnes jeudi.

Les deux Canadiens cesseront de recevoir des dons à 15 h samedi, parce qu’ils doivent rentrer ce soir-là, mais ils suggèrent aux gens de faire un don directement aux campagnes officielles, ou d’aider à leur façon.