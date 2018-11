PORT MORESBY, Papouasie-Nouvelle-Guinée — Les leaders n’ont pu s’entendre sur un communiqué final au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), qui a pris fin dimanche en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Des divisions apparentes ont été constatées au sein des 21 nations présentes, dont le Canada. Elles n’ont pu établir de consensus, entre autres sur le rôle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui régit le commerce international.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a admis qu’il y avait des divergences d’opinion, notamment entre les États-Unis et la Chine. Selon l’Associated Press, les Américains auraient voulu que le communiqué final soit très ferme et condamne les pratiques commerciales injustes dont ils accusent la Chine. De leur coté, pointant du doigt les États-Unis, les Chinois auraient souhaité que le communiqué démontre une opposition claire au protectionnisme.

Le premier ministre Trudeau a néanmoins qualifié le sommet de positif pour le Canada. Il a profité de cette réunion pour réitérer l’engagement du Canada à accroître les échanges commerciaux et l’investissement avec la région de l’Asie-Pacifique. Ceci permettra, selon lui, d’attirer des investissements étrangers, de créer de nouvelles opportunités économiques ainsi que de bons emplois pour la classe moyenne.

Il a fait valoir que le Canada était l’un des premiers pays à ratifier l’Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste. M. Trudeau a insisté sur l’importance du commerce ouvert et des accords commerciaux multilatéraux.

Le premier ministre a par ailleurs organisé une table ronde avec des dirigeants du Forum des Îles du Pacifique, où il a réaffirmé l’engagement du Canada à aider ces pays à lutter contre les changements climatiques. Il a également annoncé un nouveau financement de 20 millions de dollars pour augmenter l’assistance technique et le renforcement des capacités dans les petits États insulaires en développement. Ce montant aidera notamment dans les domaines de la gestion financière publique, de la capacité de supervision du secteur financier et de la promotion de la croissance inclusive. Le premier ministre a également annoncé une contribution de 10 millions de dollars à l’appui de l’Initiative conjointe du Pacifique sur la biodiversité, les changements climatiques et la résilience.