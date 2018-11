Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Legault à Toronto

Le premier ministre François Legault rencontre pour la première fois dans ses nouvelles fonctions son homologue ontarien Doug Ford. L’énergie sera encore au coeur des discussions, mais les récentes décisions de Queen’s Park de renoncer au projet d’une université francophone et à l’abolition du Commissariat aux services en français de l’Ontario seront vraisemblablement abordées.

Vérificateur général

Le rapport du vérificateur général du Canada sera dévoilé mardi. Parmi les sujets intéressants, notons les avions de chasse, les comportements sexuels inappropriés dans les Forces armées, la surveillance des délinquants qui purgent leur peine dans la collectivité et la sécurité des ambassades.

Mise à jour économique

Le ministre des Finances Bill Morneau présentera mercredi sa mise à jour économique. Il pourrait profiter de l’occasion pour annoncer des mesures pour soutenir le secteur canadien des médias, qui éprouve de graves difficultés.

Caucus CAQ

Le caucus présessionnel de l’aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec se déroulera mardi à Québec.

Changements climatiques

Le Conseil des relations internationales de Montréal tiendra mardi un déjeuner-causerie sur les changements climatiques et l’économie. Les participants seront Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec, Kim Thomassin, première vice-présidente pour les affaires juridiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Solenne Brouard, présidente de Polystyvert, ainsi que Sidney Ribaux, directeur général d’Équiterre.

Trans Mountain

L’Office national de l’énergie relance le processus d’audition aux fins du réexamen du projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain. Les premières séances se dérouleront de mardi à jeudi à Calgary. D’autres séances sont prévues pour les semaines suivantes, à Victoria et à Namaimo, en Colombie-Britannique.

Coupe Vanier

Le Rouge et Or de l’Université Laval aura samedi l’occasion de remporter la 10e coupe Vanier de son histoire. Il affrontera les champions en titre, les Mustangs de l’Université Western, au stade Telus de Québec.

Coupe Grey

Le Stade du Commonwealth, domicile des Eskimos d’Edmonton, accueillera dimanche la 106e finale de la coupe Grey. Le Rouge et Noir d’Ottawa affrontera alors le vainqueur de la finale de l’Ouest qui oppose les Blue Bombers de Winnipeg aux Stampeders de Calgary.