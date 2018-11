TORONTO — Une prestigieuse école privée de Toronto qui est au coeur d’une enquête policière relativement à des allégations d’agression sexuelle et de voies de fait dit avoir envoyé une nouvelle vidéo aux enquêteurs.

L’école St. Michael’s affirme ne pas savoir si la vidéo est nouvelle ou s’il s’agit d’une copie d’une autre déjà en possession de la police.

Dans un communiqué, l’école annonce qu’elle a ouvert sa propre «enquête rigoureuse et indépendante» sur des attitudes et des comportements qui sont «incohérents avec sa culture et ses valeurs».

Huit élèves ont été expulsés de l’établissement et un autre a été suspendu dans la foulée de ces incidents, qui comprendraient une agression sexuelle présumée.

Vendredi, l’école a fait état un troisième incident, mais elle n’en a pas dévoilé les détails.

Selon des sources policières de Toronto, un groupe d’élèves de l’équipe de football auraient immobilisé un autre élève et l’auraient agressé sexuellement avec le manche d’un balai.

Le directeur de l’école, Greg Reeves, soutient dans un communiqué que les incidents sont «choquants» à la lumière des valeurs de l’école. Il a assuré que les personnes affectées avaient été prises en charge.