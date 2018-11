OTTAWA — Six ans après la décision du gouvernement Harper d’abandonner son projet d’acheter sans appel d’offres des chasseurs furtifs F-35 pour remplacer les CF-18, le vérificateur général publiera mardi un nouveau rapport sur cette saga qui n’a toujours pas connu son dénouement.

Cette fois, l’accent devrait être mis sur les impacts à long terme de la gestion du dossier par le gouvernement libéral de Justin Trudeau — notamment les nombreuses mesures intérimaires adoptées pour laisser le temps à Ottawa de déclencher un processus d’appel d’offres afin de remplacer la flotte vieillissante des CF-18 de l’armée de l’air.

Le vérificateur général Michael Ferguson devrait faire rapport spécifiquement sur les coûts — financiers et technologiques — liés au maintien des CF-18 et de 25 avions de chasse australiens d’occasion jusqu’au début des années 2030, alors que les vénérables appareils auront presque 50 ans.

Les CF-18 avaient été mis en service dans les années 1980 et devaient être retirés d’ici 2020. Les libéraux prévoient d’investir plus d’un milliard de dollars pour prolonger leur vie et pour acheter 25 avions de combat australiens usagés, en attendant de recevoir les remplaçants permanents.

La décision des libéraux de ne pas lancer un appel d’offres immédiatement a suscité de nombreuses critiques. Le gouvernement soutient qu’il faut mettre le temps pour trouver les bons appareils.

Le vérificateur général devrait par ailleurs mettre en lumière dans son rapport, mardi, les problèmes que l’armée de l’air éprouve pour recruter et retenir ses pilotes de chasse.

Cet audit du vérificateur général visait à déterminer si la Défense nationale avait géré les risques liés à la flotte des avions de chasse de manière à «pouvoir respecter les engagements du Canada auprès du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) jusqu’à ce qu’une flotte de remplacement soit en place».