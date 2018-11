OTTAWA — Le gouvernement ontarien ne révisera pas sa décision de faire disparaître le commissariat aux services en français et d’annuler la création d’une université française à Toronto. Et il n’entend pas non plus s’expliquer devant une instance fédérale.

Un comité parlementaire à Ottawa a tenté d’effacer les lignes partisanes dans ce dossier, adoptant à l’unanimité une motion pour inviter la ministre ontarienne Caroline Mulroney à venir justifier ce que plusieurs considèrent comme une gifle aux Franco-Ontariens.

Aussitôt l’invitation arrivée, la ministre Mulroney la déclinait. Au cours d’une conférence de presse à Toronto, mardi matin, debout aux côtés de son premier ministre Doug Ford, Mme Mulroney a dit qu’elle n’a pas à s’expliquer ailleurs que chez elle.

«Les raisons pour les politiques que nous avons annoncées sont connues. Et je suis prête à en discuter de plus en plus avec les gens ici à Toronto et à travers l’Ontario. Mais je vais rester ici à Queen’s Park», a-t-elle tranché.

Pendant ce temps, la ministre fédérale de la Francophonie Mélanie Joly continue de demander une rencontre avec Mme Mulroney. Cette dernière se dit prête à parler à la ministre Joly, mais le rendez-vous n’est toujours pas pris.

Et puis, à son arrivée à son bureau mardi matin, Justin Trudeau a, une fois de plus, critiqué la décision du gouvernement Ford. «Je suis évidemment très préoccupé par la décision de M. Ford. Je pense que c’est important qu’il sache que les gens à travers le pays sont préoccupés», a-t-il déclaré.

Le premier ministre n’a pas voulu dire, cependant, s’il entend exprimer cette préoccupation directement à Doug Ford.