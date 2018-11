MONTRÉAL — Des cas récents de jeunes qui s’échangent des images intimes ont fait les manchettes, notamment avec l’arrestation de six élèves d’une école secondaire de Québec le printemps dernier. Pour mieux prévenir et gérer cette problématique dans ses établissements membres, la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) organise une conférence sur le «sexto», le 10 janvier prochain au Centrexpo Cogeco de Drummondville.

La journée de conférence est organisée en collaboration avec le Centre canadien de protection de l’enfance, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le Service de police de St-Jérôme et d’autres organismes d’aide aux jeunes.

La «Conférence Sexto: mieux comprendre pour mieux agir» prévoit des ateliers la prévention du «sexto» en milieu scolaire, les manières d’intervenir du point de vue de l’école, de la police, de la justice et des médias ainsi que sur des programmes d’aide offerts aux écoles.

On parle de tout échange de matériel lié à la sexualité entre des élèves pour prévenir les cas d’intimidation et d’extorsion. Des cas récents ont été fortement médiatisés notamment lors de l’arrestation d’élèves du séminaire des Pères Maristes à Québec et lorsqu’un élève de la Commission scolaire de la Riveraine, au Centre-du-Québec, a été filmé nu à son insu.

Selon le président de la FEEP, David Bowles, qui est aussi directeur général du Collège Charles-Lemoyne, l’envoi de «sextos» a bien souvent lieu en dehors des murs de l’école, mais les répercussions du geste se font ressentir dans le milieu scolaire.

Il ajoute que les jeunes peuvent être profondément affectés et que l’école doit pouvoir intervenir efficacement, ce qui nécessite d’outiller le personnel adéquatement.

Cette conférence vise à répondre à plusieurs interrogations des écoles sur leurs responsabilités et obligations légales, ainsi que sur le manière d’agir envers les parents et les autorités.

La FEEP représente 191 établissements d’enseignement privés au Québec.