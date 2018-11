OTTAWA — Les Franco-Ontariens ne laisseront pas passer les assauts de Doug Ford sans coup férir.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) annonce jeudi à Ottawa la forme que prendra ce qu’elle appelle la «résistance» face aux décisions annoncées il y a une semaine par les progressistes-conservateurs à Queen’s Park.

Le président de l’organisation, Carol Jolin, a affirmé mercredi en entrevue que des dizaines de juristes de l’Ontario français tiendraient jeudi une conférence téléphonique pour se pencher sur «toutes les possibilités d’actions légales».

L’AFO compte 160 organismes communautaires et institutionnels qui sont tous mobilisés pour cette «résistance», qui pourrait bien se transporter devant les tribunaux.

Le programme fédéral de contestation judiciaire pourrait être mis à profit pour mener cette bataille contre l’abolition du Commissariat aux services en français et l’abandon du projet de l’Université de l’Ontario français, qui devait ouvrir ses portes à Toronto en 2020.

Le gouvernement de Doug Ford a suscité l’ire des Franco-Ontariens, mais également celle des francophones à travers le pays, avec ces compressions.

Sa ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney, a totalement endossé les coupes.

Mais mercredi soir, l’adjointe parlementaire de la ministre, Amanda Simard, a brisé les rangs.

Elle a publié sur sa page Facebook un message pour dire son énorme déception et sa «frustration» par rapport à ces mesures, affirmant avoir «demandé au premier ministre de (les) reconsidérer».

L’élue ontarienne a assuré avoir tenté «d’utiliser les voies diplomatiques pour régler les situations (…) avant de réagir publiquement», précisant avoir été informée des décisions «à peine quelques minutes avant les annonces officielles» de jeudi passé.

«En passant, j’ai lu quelque part que la députée Simard « might be upset ». Faux. Je suis « definitely upset »», a-t-elle signifié dans ce même message.