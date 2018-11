OTTAWA — Le gouvernement Trudeau a présenté jeudi un projet de loi visant à mettre fin aux grèves tournantes des employés de Postes Canada.

La ministre du Travail, Patty Hajdu, a déposé le projet de loi à la Chambre des communes, au lendemain de la nomination d’un nouveau médiateur spécial dans le but de conclure de régler le conflit entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Les membres du STTP organisent des grèves tournantes depuis un mois en appui à leurs demandes contractuelles, ce qui a entraîné un important arriéré de courrier et de colis non triés dans les dépôts postaux.

Leur syndicat a mis en garde contre une bataille juridique si le gouvernement fédéral adoptait la loi de retour au travail, estimant qu’une telle mesure serait inconstitutionnelle.