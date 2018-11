Contrairement aux journées du «Vendredi fou» et du «Cyber lundi» favorisant la consommation, la journée «Mardi je donne» se tient le 27 novembre pour encourager les Canadiens à redonner pour le temps des Fêtes.

Lancée en 2013 par les organismes DONN3 et CanaDon, la journée «Mardi je donne» (ou «Giving Tuesday», en anglais) a pour but de sensibiliser sur l’entraide et d’encourager la population à redonner à sa communauté.

Il est proposé, par exemple, de contribuer en donnant du temps, de l’argent, des vêtements ou encore du sang pour apporter du réconfort à des personnes qui en ont besoin.

Environ six millions de Canadiens ont participé en 2017, un record que les organisateurs souhaitent battre cette année.

À Montréal, quelques événements spéciaux ont été organisés pour l’occasion. Dans l’Ouest-de-l’Île, une douzaine de restaurants vont verser une partie de leurs revenus de mardi à Partage-Action, qui veille à distribuer les dons à différents organismes communautaires. À LaSalle, les membres du Centre Action de Montréal seront à l’extérieur de leurs locaux, sur l’avenue Dollard, pour sensibiliser et offrir le café.