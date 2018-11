OTTAWA — Le prolongement de la route 138 sur la Côte-Nord n’est pas l’affaire que du gouvernement du Québec.

C’est le message apporté lundi à Ottawa par une délégation de 15 personnes de la Basse-Côte-Nord au ministre des Transports, Marc Garneau, et au ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, à l’invitation de la députée Marilène Gill, du Bloc québécois.

La délégation formée d’élus municipaux et de chefs autochtones réclame du financement d’Ottawa pour le prolongement de cette route entre Kegaska et Blanc-Sablon, attendu depuis plus de 50 ans.

Il s’agit d’une alliance «historique», selon Mme Gill qui milite pour le désenclavement de la Basse-Côte-Nord. Le chef de l’Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a également souligné la solidarité entre les Innus et les municipalités.