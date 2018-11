Une forte proportion de Québécois appuie les positions du gouvernement de François Legault sur les questions de laïcité et d’immigration, d’après les résultats d’un nouveau sondage CROP commandé par Radio-Canada dont Métro a obtenu copie.

Environ 70% des personnes interrogées se disent d’accord avec l’idée d’interdire le port des signes religieux visibles aux employés de l’État, notamment les juges, les procureurs de la Couronne, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants.

Par contre, la façon d’appliquer une nouvelle loi fait un peu moins consensus: près de la moitié des Québécois (49%) est favorable au congédiement pur et simple des employés qui ne se conforment pas aux règles, tandis que 35% des personnes sondées préféreraient que l’interdiction s’applique uniquement aux nouveaux employés.

Pour l’immigration, 64% des Québécois appuient la réduction du seuil d’immigration de 50 000 à 40 000 par année. Le sondage CROP précise même qu’une fois la question de la pénurie de main-d’œuvre soulevée, la plupart des répondants ne croient pas que cette mesure risque d’aggraver la situation.

En général, les personnes appuyant ces positions de François Legault proviennent plus de l’extérieur de Montréal, sont âgées de 35 ans et plus et ont voté pour la Coalition avenir Québec ou le Parti québécois.

Paradoxalement, plus de la moitié des répondants (55%) souhaite voir le crucifix de l’Assemblée nationale maintenu, tandis que 28% veulent qu’il soit retiré.

Le sondage comptait un échantillon de 1000 répondants.