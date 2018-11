MONTRÉAL — La tempête de neige qui balaiera le Québec d’ouest en est a commencé à s’abattre en fin de nuit, mardi, et devrait laisser ses plus fortes accumulations à compter de la mi-journée.

Les dernières prévisions d’Environnement Canada pour les régions de Gatineau et de Montréal ont été revues à la baisse. Une quinzaine de centimètres de neige ont été annoncés lundi, mais mardi, à peine cinq centimètres sont prévus pour la journée dans ces deux régions. De deux à quatre autres centimètres devraient tomber mercredi avant le retour du temps ensoleillé jeudi.

En Montérégie et dans les Laurentides, les précipitations seront toutefois un peu plus abondantes.

Mardi et mercredi, une quinzaine de centimètres de neige devraient s’abattre à Sherbrooke, comparativement à une douzaine à Trois-Rivières.

Cependant, dans la région de Québec, la neige sera parfois forte et il y aura de la poudrerie par endroits. Entre 15 et 20 centimètres de neige devraient s’accumuler jusqu’en fin de soirée et des rafales de vent pourraient souffler jusqu’à 90 kilomètres à l’heure. Mercredi, de la pluie pourrait se mêler aux chutes de neige.

La région la plus touchée par la tempête sera celle de Charlevoix. Une accumulation de 20 à 30 centimètres de neige est prévue pour l’après-midi de mardi, avec des vents forts. En soirée, une accumulation supplémentaire de 15 à 25 centimètres est attendue; de 10 à 15 autres tomberont mercredi.

En Gaspésie, environ 25 centimètres de neige devraient s’abattre de mardi soir à mercredi après-midi.

Plus au nord, les chutes de neige dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay/Lac-Saint-Jean seront négligeables.