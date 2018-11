MONTRÉAL — Quelques centaines de syndiqués ont manifesté devant le siège social d’Hydro-Québec mercredi matin pour défendre les travailleurs de l’Aluminerie de Bécancour qui sont en lock-out depuis plus de dix mois.

Les manifestants en soutien aux employés d’ABI ont ciblé la société d’État, car l’aluminerie continue d’être exploitée par des cadres en bénéficiant d’un tarif d’électricité préférentiel.

Le contrat avec Hydro-Québec prévoit que l’aluminerie pourra ne pas acheter la totalité de l’hydroélectricité qu’elle s’était engagée à acheter en cas d’«Act of God». Un tel «Acte de Dieu» est généralement associé à une catastrophe imprévisible comme une tornade. Or, le lock-out est considéré comme un «Act of God» dans ce contexte, bien qu’il ait été décrété par la direction.

Mercredi matin, les lockoutés, représentés par le Syndicat des Métallos, étaient accompagnés de membres de syndicats de la FTQ venus les appuyer.

Cet événement s’est tenu à deux jours de la date butoir fixée par le nouveau ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui, au début du mois, a mis sur pied un conseil de médiation en vue d’arriver à une entente d’ici le 30 novembre.

Le lock-out des 1030 travailleurs avait été décrété le 11 janvier dernier, au lendemain du rejet des offres patronales.

L’Aluminerie de Bécancour est propriété à 75 pour cent d’Alcoa et à 25 pour cent de Rio Tinto.