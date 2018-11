QUÉBEC — Les Québécois préoccupés par la crise climatique seront peut-être déçus de constater que l’enjeu de la lutte aux changements climatiques tient en une page sur les 27 que compte le discours d’ouverture livré mercredi par le premier ministre François Legault.

À la page 20 de son discours, qui trace la feuille de route de son gouvernement pour les quatre prochaines années, le premier ministre confirme qu’il n’est pas en mesure pour l’instant de dire s’il atteindra les cibles, fixées dans le passé, de diminution des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020.

Il demeure très vague — sans cible précise, ni objectifs chiffrés ou une quelconque obligation de résultats — quant aux moyens qui seront privilégiés par son gouvernement pour lutter contre les GES, sauf pour exprimer son intention d’accélérer l’électrification des transports et d’augmenter les investissements dans les transports collectifs.

Le discours d’ouverture de la 42e législature ne comporte pas de surprises, reprenant plutôt les principaux engagements maintes fois formulés en campagne électorale et depuis l’élection du 1er octobre.

Le mot «audace» revient fréquemment dans son discours, livré mercredi après-midi à l’Assemblée nationale devant l’ensemble des parlementaires. Et le premier ministre pousse l’audace jusqu’à associer le projet de troisième lien — autoroute ou tunnel — entre Québec et Lévis à une initiative de «développement durable», étant donné qu’il devrait être arrimé à un tramway.

La priorité absolue de son gouvernement sera donnée à l’éducation. Il s’engage à protéger le budget du réseau de l’éducation, «même si le Québec devait affronter un ralentissement économique».

«Nous allons aussi ajouter cinq heures par semaine de présence dans toutes les écoles» pour les sports, les arts ou l’aide aux devoirs, a-t-il réaffirmé.

Sauf qu’on cherche en vain les passages qui nous informeraient sur sa vision quant à l’avenir des cégeps ou au financement des universités.

Une fois de plus, l’éducation est ramenée essentiellement à développer le réseau des prématernelles quatre ans, de manière à dépister tôt les troubles d’apprentissage des enfants.

Pas un mot sur la façon envisagée de développer les services de garde.

Comme prévu, les commissions scolaires seront transformées en centres de service et les élections scolaires, abolies.

La culture, pourtant «l’âme d’un peuple», selon le premier ministre, ne fait l’objet d’aucun engagement.

La condition féminine non plus, tout comme les affaires municipales, l’agriculture, la lutte à la pauvreté, la promotion de la langue française ou les relations Québec-Ottawa, notamment.

Il a réaffirmé son intention de «remettre de l’argent dans les poches des Québécois», particulièrement ceux de la classe moyenne.

Un nouveau programme d’allocations familiales sera créé «plus simple, plus logique et plus généreux».

«Les parents vont recevoir des montants plus élevés qu’à l’heure actuelle à partir du deuxième enfant», promet le premier ministre.

Comme prévu, le taux de la taxe scolaire sera uniforme à la grandeur du Québec.

Le bras financier du gouvernement, Investissement Québec, sera remanié, et deviendra «plus agile, plus volontaire, plus ambitieux, plus entreprenant» de manière à prospecter des investisseurs.

Les relations internationales du Québec vont prendre «un accent qui va être plus commercial, pour promouvoir nos exportations».

Le gouvernement demeure vague aussi sur les moyens qui seront entrepris pour régler les problèmes les plus criants du réseau de la santé: l’attente aux urgences et l’accessibilité à un médecin.

«On doit inciter les médecins de famille à prendre en charge leurs patients et à déléguer plus d’actes médicaux aux autres professionnels de la santé, au sein des groupes de médecine familiale, les GMF», a-t-il dit.

Le gouvernement va aussi négocier un nouveau mode de rémunération avec les médecins de famille: moins de paiements à l’acte et plus de rémunération pour la prise en charge des patients.

Il promet aussi d’offrir davantage de soins et de services à domicile, en plus de préparer un plan d’action de soutien aux proches aidants.