QUÉBEC — Dans la tourmente depuis des mois, la présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Tamara Thermitus, quitte ses fonctions, selon ce qu’a appris La Presse canadienne jeudi.

Nommée par l’Assemblée nationale, Mme Thermitus fait l’objet de nombreuses remises en question de son style de gestion depuis qu’elle est en fonction. Elle était en arrêt de travail depuis octobre et elle a remis sa démission jeudi.

Le Protecteur du citoyen a mené une enquête sur des allégations de mauvaise gestion et d’abus de pouvoir visant Mme Thermitus, une avocate de formation. Le rapport, complété, doit être rendu public sous peu.

Plus tôt, un autre rapport, commandé par la ministre de la Justice et préparé par la sous-ministre Lise Verreault, concluait que la Commission des droits de la personne connaissait depuis plusieurs mois des difficultés liées à la gouvernance, à la gestion des ressources humaines et aux communications.

Si elle était demeurée en fonctions, elle risquait d’être destituée par les parlementaires, un geste sans précédent.