MONTRÉAL — Le Québec semble en voie de rater ses cibles de diminution d’émissions de gaz à effets de serre (GES), qui n’ont baissé que de 9,1% entre 1990 et 2016 malgré l’objectif de 20% d’ici 2020.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a publié jeudi matin l’inventaire des émissions de gaz à effets de serre au Québec, qui n’offre pas des données encourageantes en vue du Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020.

Les secteurs des déchets, celui de l’industrie et celui du chauffage résidentiel, commercial et institutionnel ont réussi à diminuer considérablement leurs émissions depuis 1990 — celles-ci ont baissé respectivement de 31,8, de 26,4 et 24,4%.

C’est toutefois le domaine des transports qui semble être le grand responsable de la lente diminution des GES au Québec. Ce secteur n’a pas baissé ses émissions, au contraire, elles ont augmenté de 21,9% de 1990 à 2016.

Le ministère souligne que le secteur des transports représente 43% des émissions québécoises, qui proviennent en grande partie du transport routier (plus de 80%).

Le Québec demeure toutefois la province qui émet le plus faible taux d’émission de GES par habitant au Canada.