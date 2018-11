OTTAWA — La cohorte de demandeurs d’asile entrés de façon irrégulière au Canada en 2017-2018 coûtera 340M$ aux contribuables, un chiffre qui exclut les services sociaux fournis par les provinces.

Le directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, a calculé combien le gouvernement fédéral doit débourser pour l’ensemble du processus de demandes d’asile, de l’entrée d’un migrant au chemin Roxham jusqu’à ce que sa demande soit traitée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) ou par la Cour fédérale, incluant les coûts de déportation.

Chaque demandeur d’asile arrivé de façon irrégulière au Canada coûte en moyenne 14 000$, un montant qui augmentera de quelques milliers de dollars d’ici deux ans. Plus les demandeurs d’asile sont nombreux, plus le délai est long avant qu’ils puissent obtenir une audience pour l’évaluation de leur cas, donc plus leur séjour coûte cher.

M. Giroux prévoit que le coût annuel de la prochaine cohorte de demandeurs d’asile pourrait ainsi atteindre 396M$ en 2019-2020.

Ces données démontrent que le gouvernement fédéral n’a pas prévu suffisamment d’argent dans le dernier budget fédéral pour réduire l’arriéré de cas devant la CISR, conclut le DPB. Une somme de 173,2M$ a été allouée pour gérer la migration irrégulière, ce qui inclut la sécurité à la frontière et l’accélération du traitement des demandes d’asile.