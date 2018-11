MONTRÉAL — Les fonctionnaires québécois sont moins bien payés que les autres travailleurs, selon un nouveau rapport de l’Institut de statistique du Québec (ISQ), qui a été aussitôt brandi par les syndicats face au nouveau gouvernement caquiste.

Dans un document publié jeudi matin, l’ISQ indique que le salaire des employés de l’administration québécoise accuse un retard de 13,7 pour cent par rapport aux autres salariés québécois et de 10,7 pour cent face aux travailleurs du secteur privé d’entreprises de 200 employés ou plus. En 2017, l’ISQ faisait état de retards de 13,9 pour cent et de 10,2 pour cent, respectivement.

Cet écart s’accroît encore davantage lorsqu’on compare le salaire des fonctionnaires québécois à celui des travailleurs syndiqués du secteur privé; la différence est de plus de 20 pour cent.

Même lorsqu’il est question de la rémunération globale, qui comprend le salaire, les avantages sociaux et les heures de présence au travail, l’administration publique est en retard de 6,6 pour cent comparativement aux autres employés salariés. Elle est toutefois équivalente à celle des employés du secteur privé.

Les fonctionnaires québécois semblent également désavantagés par rapport à leurs vis-à-vis des autres ordres de gouvernement. Le salaire d’un employé municipal est 24 pour cent plus élevé que celui d’un employé de la fonction publique du Québec. Au gouvernement fédéral, le salaire est 18,2 pour cent plus élevé.

Les trois grandes centrales syndicales n’ont pas tardé à réagir à ces chiffres. La FTQ, la CSQ et le CSN se désolent de ce «retard toujours important».

«Avec des surplus budgétaires annoncés de plusieurs milliards de dollars, le gouvernement du Québec, qui est le plus grand employeur, n’a pas d’excuse pour refuser d’offrir des conditions salariales justes et équitables à toutes celles et ceux qui choisissent de prendre soin, d’éduquer, de donner des services à la population», a déclaré le Jacques Létourneau, président de la Centrale des syndicats nationaux (CSN).