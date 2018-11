OTTAWA — Le gouvernement libéral a annoncé vendredi son intention de légiférer sur les services aux enfants et aux familles autochtones dans l’année à venir, en collaboration avec des organisations autochtones.

La ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, a reconnu que le gouvernement canadien a arraché les enfants autochtones à leur famille pendant plus d’un siècle par le biais des pensionnats et des organismes de protection de l’enfance.

La ministre Philpott affirme que le projet de loi mettra fin à cette pratique. Séparer des enfants de leurs proches parce que ceux-ci vivent dans la pauvreté ou parce qu’ils ont des problèmes de santé non résolus ne sera plus permis, a-t-elle précisé.

La ministre en a fait l’annonce dans le foyer de la Chambre des communes, aux côtés du chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde; du président d’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed; et du président du Conseil national des Métis, Clément Chartier.

Selon les données gouvernementales, les jeunes Autochtones représentent plus de la moitié des enfants placés en famille d’accueil dans des maisons privées au pays et ils courent un risque accru d’être incarcérés et de connaître des problèmes de santé.

Perry Bellegarde a déclaré qu’une loi élaborée conjointement avec les Premières Nations constituerait une étape importante vers un remaniement du système. Natan Obed a pour sa part fait état d’une «initiative sans précédent» qui garantirait la survie, la dignité et le bien-être des diverses familles, communautés et nations pour les générations à venir.