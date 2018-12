OTTAWA — Une quarantaine de manifestations auront lieu samedi en Ontario pour dénoncer les compressions dans les services en français annoncées par le gouvernement Ford.

Le principal rassemblement se déroulera à Ottawa, alors que des milliers de personnes sont attendues.

La ministre fédérale responsable des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a lancé un appel à la participation du plus grand nombre possible de manifestants. Elle affirme qu’il est important de maintenir la pression sur le gouvernement conservateur ontarien, afin de le «faire reculer». Mme Joly explique qu’en démocratie, «plus les citoyens sont solidaires, plus il est possible de «fairer bouger les choses».

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a aussi mobilisé la communauté francophone pour participer aux rassemblements.

Le Québec sera représenté à Ottawa. Le ministre responsable de la région de l’Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, participera à la marche. Il sera accompagné d’autres députés caquistes. Plusieurs députés libéraux, dont le chef de l’opposition officielle, Pierre Arcand, seront aussi présents.

Le drapeau franco-ontarien flottera sur une des tours du Parlement québécois, en guise d’appui au combat mené par les francophones de l’Ontario. Une motion en ce sens a été adoptée à l’unanimité vendredi à l’Assemblée nationale.