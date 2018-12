OTTAWA — Le journal anglophone Ottawa Citizen a publié samedi un éditorial en français pour appuyer les Franco-Ontariens dans leur lutte pour leurs droits linguistiques.

Intitulé «Les Franco-Ontariens méritent mieux», le Ottawa Citizen estime que le premier ministre ontarien Doug Ford est sans doute conscient d’avoir commis une erreur en effectuant des coupes dans les services en français.

Par ses actions, ajoute le journal, M. Ford ne reconnaît pas le rôle essentiel du français, tant du point de vue politique que culturel.

Le Citizen rappelle que le Canada doit son existence en grande partie à l’alliance entre deux hommes, John A. Macdonald et George-Étienne Cartier, et que le rôle fondateur des francophones dans la création du pays les différencie des autres minorités de l’Ontario et du Canada.

La sauvegarde de la langue et de la culture françaises en Ontario ne devrait jamais être remise en question, selon le Citizen.

Le journal presse l’Ontario de prendre acte de l’expérience québécoise avec sa minorité anglophone et d’en tirer les leçons nécessaires.