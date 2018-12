Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Énoncé économique

Le premier ministre du Québec, François Legault, et son ministre des Finances du Québec, Éric Girard, présentent lundi la mise à jour économique du gouvernement du Québec.

Armes à feu

Des survivants et membres de victimes des tragédies de l’École Polytechnique, du Collège Dawson et de la mosquée de Québec prennent part lundi à une conférence de presse pour réclamer des lois plus strictes pour le contrôle des armes à feu.

Vol spatial

L’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques s’envole lundi matin vers la Station spatiale internationale dans le cadre de sa première mission. Pendant son affectation dans l’espace, il effectuera une série d’expériences scientifiques, de tâches de robotique et testera de nouvelles technologies.

Élection partielle

Les électeurs dela circonscription fédérale de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, en Ontario, se rendent lundi aux urnes pour choisir un successeur au conservateur Gord Brown, décédé le 2 mai. Aux élections de 2015, M. Brown l’avait emporté par une majorité de 3850 voix aux dépens de la libérale Mary Jean McFall.

Intelligence artificielle

Le recteur de l’Université de Montréal, Guy Breton, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, ainsi que la scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, prennent part au lancement de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle. Ce document a pour vocation d’ouvrir un espace de dialogue et d’offrir, au-delà des frontières canadiennes, une plateforme de réflexion commune.

Conseil de QS

Québec solidaire tient le week-end prochain un conseil général au cégep de Maisonneuve, à Montréal.

Bombardier

La société multinationale Bombardier organise jeudi une journée des investisseurs. Comment réagiront-ils aux récentes mauvaises nouvelles annoncées récemment par l’entreprise ? En plus d’annoncer l’élimination de 5000 postes — dont 2500 au Québec — dans le cadre d’une autre restructuration plus tôt ce mois-ci, Bombardier leur avait réservé une mauvaise surprise en dévoilant lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, elle devra piger considérablement plus que prévu dans ses liquidités.

Santé des jeunes

L’Institut de la statistique du Québec dévoile mercredi des résultats de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.

Rencontre des premiers ministres

Justin Trudeau rencontre vendredi ses homologues provinciaux et territoriaux à Montréal. À l’ordre du jour: le nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et Canada, la diversification des échanges internationaux. M. Trudeau compte aussi discuter des moyens pour réduire les obstacles aux échanges commerciaux entre les provinces et les territoires.

La Petite Vie

Le musée Pointe-à-Callière tient mardi une conférence de presse de presse pour présenter l’exposition qui soulignera du 5 décembre au 7 avril les 25 ans de la populaire comédie télévisée «La Petite Vie» de Claude Meunier.