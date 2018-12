MONTRÉAL — La 18e édition de la guignolée des médias aura lieu jeudi prochain.

Chaque année, à l’approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d’une sollicitation s’étalant sur un mois et qui culmine lors d’une journée de collecte de rue.

Jeudi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s’uniront pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. Des personnalités connues se joindront à eux.

La guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d’organismes caritatifs locaux.

Depuis 2001, cette guignolée a récolté plus de 37M$ et des milliers de kilogrammes de denrées, selon les organisateurs.

Lorsque les collectes de rue auront pris fin, les gens pourront continuer pendant plusieurs jours de faire des dons en denrées alimentaires non périssables et en argent à différents endroits. Des contributions pourront aussi être versées par téléphone ou en ligne. Les dates et les coordonnées restent à confirmer.