OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau fait face à des critiques sur les médias sociaux depuis qu’il a envoyé un message à une célébrité, sur Twitter, pour lui dire que le Canada verserait 50M$ à une cause.

M. Trudeau a envoyé le message à l’humoriste sud-africain et animateur de The Daily Show Trevor Noah, pour annoncer que le Canada s’engagerait à verser 50M$ à Education Cannot Wait, une organisation qui finance l’éducation des enfants touchés par les conflits, les catastrophes naturelles et autres crises.

M. Trudeau a remercié Trevor Noah d’avoir célébré l’héritage de Nelson Mandela au festival Global Citizen, une initiative visant à mettre un terme à l’extrême pauvreté, et déclaré qu’il était désolé de ne pas être là, avant d’annoncer l’engagement de 50M$.

La réaction sur Twitter a été rapide.

Le chef conservateur Andrew Scheer a accusé M. Trudeau d’avoir promis 50M$ sur Twitter pour impressionner une célébrité.

M. Scheer a écrit que les contribuables avaient besoin d’un défenseur et non de quelqu’un qui dépensait de l’argent pour être populaire auprès des célébrités.

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont écrit qu’ils appuyaient la cause, mais ont contesté la façon dont M. Trudeau a annoncé le soutien du Canada.

Série de vols

Par ailleurs, le concert bénéfice présenté en l’honneur de Nelson Mandela, en Afrique du Sud, a été assombri par une série de vols perpétrés sur des spectateurs qui quittaient le stade après le spectacle.

Les témoignages racontant comment des voleurs ont attaqué les festivaliers ont choqué plusieurs Sud-Africains, même dans un pays où le taux de criminalité est élevé.

«Les criminels s’en sont donné à coeur joie», a raconté Zikhona Tshona, une journaliste pour l’organisation sud-africaine eNCA. Elle a ajouté que des hommes menaçants ont gardé un contact visuel avec certains des spectateurs, comme pour leur dire: «Vous pourriez être le prochain» et qu’aucun policier ne semblait être sur les lieux.

«Des gens se sont fait voler leur sac, des gens ont perdu leur téléphone, des gens se battent près de nous en attendant un Uber», a décrit un festivalier dans une vidéo publiée sur YouTube. Il a ajouté qu’il y a eu une émeute lorsqu’une personne a sorti une arme à feu.

Le concert mettait notamment en vedette Beyoncé, Jay-Z, Usher, Pharrell Williams et Oprah Winfrey.