QUÉBEC — Les jeunes Québécois de 18 à 21 ans qui consomment actuellement du cannabis en toute légalité seront jugés hors-la-loi, dès que le projet de loi déposé mercredi à l’Assemblée nationale entrera en vigueur.

Le projet de loi numéro 2 défendu par le ministre Lionel Carmant vise deux objectifs: hausser de 18 à 21 ans l’âge légal minimum pour acheter et consommer du cannabis, en plus d’interdire la substance controversée dans tous les lieux publics, incluant les parcs et les terrains de jeux.

La ligne dure prônée par le gouvernement Legault dans ce dossier ne surprendra personne, étant donné que la Coalition avenir Québec (CAQ) en avait fait un de ses principaux engagements électoraux. La CAQ s’était aussi engagée à agir rapidement. Il s’agit du deuxième projet de loi déposé par le nouveau gouvernement.

Le Dr Carmant, un neurologue, a maintes fois affirmé qu’il était préoccupé par les effets du cannabis sur le cerveau encore mal formé des adolescents et des jeunes adultes jusqu’à 25 ans.

Le projet de loi fera l’objet de «courtes consultations» particulières.