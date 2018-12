QUÉBEC — Le gouvernement Legault ne diffuse plus systématiquement l’agenda public du premier ministre et de ses ministres, contrairement au gouvernement libéral précédent.

Le site transparence.gouv.qc.ca, qui a été mis sur pied par le gouvernement Couillard pour diffuser notamment l’agenda public des membres du cabinet, n’est plus mis à jour depuis l’élection des caquistes. Mercredi matin, l’opposition officielle libérale a déploré cette «non-transparence».

Les ministres caquistes peuvent ainsi tenir toutes leurs rencontres comme bon leur semble, à l’insu des médias et de la population, à l’abri des regards et des caméras.

La Presse canadienne avait tenté à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines de savoir ce qu’il adviendrait du site transparence.gouv.qc.ca, en vain. Le responsable des communications du gouvernement, Manuel Dionne, était resté évasif sur le sort de ce site d’information.

Ce site internet permettait notamment au grand public de connaître l’emploi du temps de chaque ministre et les rencontres officielles prévues dans sa journée. Par exemple, il était possible de savoir précisément quelles étaient les rencontres prévues pour un ministre en mission dans une autre province ou à l’étranger.

Mais actuellement, il est impossible d’avoir un aperçu de l’emploi du temps des ministres caquistes, des entretiens officiels prévus, de leur participation à des activités publiques, des visites ou tournées à l’horaire, etc.

En Chambre, le député de LaFontaine, Marc Tanguay, a interpellé la ministre responsable de l’accès à l’information, Sonia LeBel, qui a affirmé que son gouvernement était «pour la transparence, mais de la bonne façon».

Elle a précisé qu’il y avait auparavant des problèmes de concordance dans le site concernant les agendas des ministres et qu’elle songeait à «enchâsser de nouvelles règles de gouvernance dans une loi».