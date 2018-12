CAPE CANAVERAL, Fla. — La dinde de Noël s’est envolée vers la Station spatiale internationale mercredi, accompagnée de sauce aux canneberges et du traditionnel gâteau aux fruits.

Le premier étage de la fusée, qui sert à sa propulsion, a toutefois raté sa zone d’atterrissage au sol à Cap Canaveral et est tombée en mer, tout juste au large.

Un porte-parole de SpaceX a qualifié l’incident de «décevant», mais a souligné que c’était secondaire par rapport à la mission principale de la fusée Falcon 9, qui est d’amener la capsule Dragon en orbite.

Le patron de la firme SpaceX, Elon Musk, a déclaré que la fusée de propulsion ne semblait pas avoir été endommagée.

La déception a été compensée par le lancement réussi de la capsule Dragon et des 2500 kilos de fret qu’elle transporte. L’astronaute québécois David Saint-Jacques devrait donc pouvoir recevoir sa cargaison de Noël dès samedi.

Outre la poitrine de dinde fumée et les autres victuailles du repas de Noël, la livraison comprend 40 souris et 36 000 vers, qui permettront de réaliser des études sur les muscles et le vieillissement.

Il y a beaucoup d’espace prévu à bord de la Station spatiale internationale pour les minuscules vers, puisque les chercheurs s’attendent à une multiplication par dix de leur population.

Il s’avère que leurs muscles sont semblables à ceux des humains en termes de structure et de fonction, ce qui en fait des substituts de laboratoire parfaits, a expliqué le scientifique Timothy Etheridge, de l’Université d’Exeter, en Angleterre.

Au début de la semaine, trois nouveaux astronautes, dont David Saint-Jacques, sont arrivés à la Station spatiale pour rejoindre les trois autres déjà présents. L’équipage comprend donc un Canadien, deux Américaines, deux Russes et un Allemand. Les nouveaux résidants resteront à bord pendant six mois, tandis que les autres retourneront sur Terre le 20 décembre.

SpaceX, une société privée, effectue des livraisons de marchandises pour la NASA depuis 2012.