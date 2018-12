MONTRÉAL — Jeudi midi, la guignolée des médias avait amassé 191 500 $ et 1335 sacs d’épicerie dans le cadre de sa récolte de rue à Montréal.

Pour l’instant, la collecte s’avère plus fructueuse que l’an dernier. Au même moment en 2017, la guignolée avait récolté 185 636 $ et 1053 sacs.

L’organisation diffusera de nouveaux chiffres en fin d’après-midi. Un bilan plus complet sera dressé lundi prochain.

Les Montréalais peuvent offrir de l’argent ou des denrées non périssables à plusieurs endroits de la métropole pendant la journée. Des bénévoles sont notamment déployés dans plusieurs stations de métro et devant les bureaux de médias comme Cogeco et TVA. De nombreuses épiceries reçoivent également les dons.

Il est aussi possible d’effectuer des dons sur le site internet de la guignolée des médias.

La guignolée fait appel à la générosité des Québécois alors que les banques alimentaires sont en grande difficulté.

Selon l’organisation, un comptoir alimentaire sur deux aura de la difficulté à s’acquitter de ses tâches au cours de la prochaine année.

En 2017, plus de 45 pour cent des comptoirs alimentaires ont dû donner moins de denrées et 14 pour cent ont fait appel à d’autres organismes pour les aider. Près de 4 pour cent d’entre eux ont dû fermer plus tôt ou ne pas ouvrir pendant certains jours.