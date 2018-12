MONTRÉAL — Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi un investissement d’une valeur maximale de près de 230 millions $ dans la supergrappe des chaînes d’approvisionnement axées sur l’intelligence artificielle (IA).

Selon le bureau de M. Trudeau, ce projet, qui comptera aussi sur un investissement de 60 millions $ du gouvernement du Québec, devrait mener à la création de plus de 16 000 emplois et ajouter plus de 16 milliards $ à l’économie canadienne sur une période de dix ans.

La supergrappe regroupe plus de 110 entreprises, centres universitaires, associations professionnelles, incubateurs, institutions financières et partenaires internationaux. Elle aide les entreprises canadiennes à saisir des occasions d’affaires et à adopter de nouvelles technologies, en plus de moderniser les façons de faire, de créer des nouveaux emplois et d’accroître la compétitivité du Canada dans le domaine de l’exportation.

L’annonce de M. Trudeau a été faite dans le cadre de la Conférence multipartite du G7 sur l’intelligence artificielle, qui réunissait à Montréal plus de 150 chefs de file dans le domaine de la technologie, des spécialistes du milieu universitaire et des membres de la société civile.