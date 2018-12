VICTORIA — Un défenseur du maintien du système électoral uninominal majoritaire à un tour en Colombie-Britannique se demande si les habitants tiennent vraiment à la réforme du mode de scrutin, compte tenu des taux de participation publiés lors du dernier jour du référendum.

Élections Colombie-Britannique a confirmé avoir reçu 41 pour cent des suffrages admissibles lors du référendum par la poste. On demande aux électeurs s’ils préféreraient conserver le système électoral existant ou opter pour une forme de représentation proportionnelle.

Les bulletins de vote peuvent être retournés par courrier ou en personne au bureau du service référendaire, et ceux reçus avant 16h30 vendredi doivent être comptabilisés.

Bill Tieleman du groupe «Vote No to Pro Rep» a fait remarquer que le taux de participation était inférieur à celui des deux référendums précédents sur le sujet tenus en 2005 et 2009. Cela signifie, selon lui, que le vote était inutile.

Le chef du Parti vert, Andrew Weaver, qui soutient la représentation proportionnelle, a déclaré que si les résultats des élections civiques sont acceptés lorsque le taux de participation est inférieur à 41 pour cent, ceux du référendum devraient également l’être.

M. Weaver dit qu’il ne contestera pas les résultats, qu’ils finissent en sa faveur ou non.

Élections Colombie-Britannique estime qu’il faudra plusieurs semaines pour traiter l’ensemble des bulletins de vote. L’organisme espère tout de même pouvoir publier le résultat avant Noël.