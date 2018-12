QUÉBEC — Certains troubles du langage qui apparaissent pendant la cinquantaine sont en fait une manifestation de la maladie d’Alzheimer, selon une étude internationale dirigée par des chercheurs de la Faculté de médecine de l’Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

L’examen de patients atteints d’aphasie logopénique, un trouble du langage qui entraîne des difficultés à trouver ses mots ou à répéter des phrases longues et complexes, a révélé chez 86 pour cent d’entre eux un taux anormalement élevé de protéine bêta-amyloïde, une caractéristique typique de la maladie d’Alzheimer.

Cette découverte est le fruit de l’effort concerté de plus de 100 chercheurs répartis dans 36 centres à travers le monde. Ces équipes ont étudié 1251 patients atteints de trois formes d’aphasie: sémantique, non-fluente et logopénique.

Les résultats ont révélé que les concentrations de bêta-amyloïde sont anormalement élevées chez 86 pour cent des patients lorsque l’aphasie est de type logopénique. Dans les deux autres formes d’aphasie étudiées, des taux anormaux de bêta-amyloïde ont été détectés chez seulement 20 pour cent ou moins des patients.

Le premier auteur de l’étude, le chercheur David Bergeron, a expliqué que «les personnes atteintes de ce type d’aphasie souffrent d’un manque du mot, elles bloquent à répétition dans une phrase, elles peinent à trouver leurs mots et elles parviennent difficilement à répéter une phrase qui vient de leur être dite».

Il ajoute qu’il «s’agirait donc d’une forme atypique de la maladie d’Alzheimer qui se manifeste à un plus jeune âge que la forme classique».

Les personnes dans la cinquantaine ou la soixantaine qui sont atteintes d’aphasie logopénique présenteraient donc un risque élevé que leur condition cache en fait la maladie d’Alzheimer.

Un autre responsable de l’étude, le docteur Robert Laforce fils, a rappelé qu’il «n’existe pas encore de médicament qui s’attaque à la cause (de la maladie d’Alzheimer)». Un diagnostic plus hâtif permettrait donc surtout au patient de mieux se préparer à la suite des choses». Par contre, a-t-il ajouté, lorsque de tels traitements seront disponibles, «plus on dépistera la maladie à un stade précoce, meilleures seront les chances de préserver un maximum de capacités cognitives».

Les détails de l’étude ont été publiés récemment dans la revue scientifique Annals of Neurology.