OTTAWA — Le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, a indiqué que les questions de sécurité nationale devaient primer dans le processus pour déterminer si Huawei Technologies pourra prendre part au développement du réseau de télécommunications 5G au Canada.

En entrevue avec La Presse canadienne, le ministre Champagne a affirmé que le Canada devait faire preuve de prudence et s’appuyer sur les informations fournies par ses services de renseignement avant de se prononcer sur la participation éventuelle de la société chinoise au réseau mobile de prochaine génération.

D’anciens responsables de la sécurité au Canada et deux membres du comité spécial du renseignement du Sénat américain ont déjà averti que la participation de Huawei pourrait compromettre la sécurité du Canada et celle de ses plus proches alliés.

Huawei a souligné qu’elle n’était pas contrôlée par l’État chinois et a nié être impliquée dans des activités de renseignement pour le compte d’un quelconque gouvernement.

M. Champagne estime que l’écoute des alliés fait partie du processus d’examen, mais précise qu’il fait pleinement confiance aux responsables du renseignement du Canada pour qu’ils fournissent les meilleurs conseils au gouvernement.

Il n’a pas voulu dire à quel moment la décision serait prise, faisant valoir que le processus est trop important pour que les responsables se précipitent et prennent des raccourcis.