VANCOUVER — L’audience de remise en liberté sous caution de la directrice financière de Huaweï, Meng Wanzhou, se poursuivra mardi en Colombie-Britannique.

Son avocat a plaidé lundi que les États-Unis manifestent leur hostilité envers le géant chinois de la technologie en accusant l’une de ses têtes dirigeantes d’avoir évité de voyager au pays pour ne pas faire face à la justice américaine.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a appris lundi que Mme Meng n’avait pas visité les États-Unis depuis mars 2017, mais l’avocat David Martin a rejeté la pertinence de telles informations lors de l’audience de remise en liberté sous caution.

Me Martin a dit au juge William Ehrcke que le mari de Mme Meng s’était engagé à verser un total de 15 millions $ — la valeur de deux maisons à Vancouver, plus un million $ en argent liquide — et de vivre avec elle pour s’assurer qu’elle se conforme aux conditions imposées par le tribunal si elle est libérée sous caution.

Le juge Ehrcke a toutefois souligné que Xiaozong Liu se trouve au Canada uniquement en vertu d’un visa de visiteur de six mois et que les garanties financières doivent être fournies par un résidant de la Colombie-Britannique.

L’avocat a également proposé de permettre la surveillance de Mme Meng par d’anciens agents de police travaillant pour une entreprise de sécurité ou par le biais d’un bracelet à cheville.

Le procureur fédéral John Gibb-Carley s’est opposé à la remise en liberté de Mme Meng en rappelant qu’elle a les moyens financiers de fuir le Canada.

Washington souhaite que la dirigeante de Huawei soit extradée aux États-Unis afin de faire face à des accusations de fraude liées à des contrats qu’elle aurait conclus avec l’Iran en violation des sanctions américaines décrétées contre Téhéran.