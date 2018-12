La ministre fédérale du Tourisme, Mélanie Joly, entend réfléchir à la possibilité de taxer l’hébergement touristique, de type Airbnb.

«Il faut trouver un bon équilibre entre l’innovation et les divers partis, a-t-elle affirmé en marge d’un dîner-conférence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il y a des pénuries d’hôtels un peu partout à travers le pays. C’est certain que l’économie de partage peut arriver avec certaines solutions, mais en même temps, on doit voir les impacts sur la communauté.»

Un comité d’experts a été mis sur pied par la ministre Joly afin de réfléchir à une stratégie sur le tourisme, qui doit être présentée d’ici l’été prochain. Les anciens ministres du Québec Raymond Bachand et Liza Frulla y siègent notamment. La question de la taxation des hébergements de type Airbnb y sera, entre autres, abordée.

«Le fait que des joueurs de l’économie du partage fassent partie de notre secteur, c’est une composante dont on doit tenir compte», a indiqué Mme Joly.

1/10 Au Canada, un emploi sur dix est lié au tourisme.

La ministre espère créer 180 000 nouveaux emplois en tourisme d’ici 2030 dans tout le Canada. Elle a demandé un coup de main aux entreprises pour l’aider à atteindre cet objectif.