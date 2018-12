Le Québécois Hubert Lenoir et la médaillée olympique ontarienne Tessa Virtue figurent en bonne place des recherches les plus populaires au Canada sur le moteur de Google en 2018, selon un bilan dévoilé mercredi par le géant de l’internet.

Google a rassemblé les requêtes ainsi que les questions les plus souvent inscrites dans la barre de recherche, pour tracer un portrait de l’année qui s’achève.

Des listes annuelles résument les milliards de recherches effectuées en 2018 dans les domaines de l’actualité, du cinéma, de la musique, du divertissement, du sport et bien d’autres.

Hubert Lenoir, pour ses honneurs et ses détracteurs

L’auteur-compositeur-interprète québécois Hubert Lenoir, qui s’est fait connaître ailleurs au pays notamment grâce à sa nomination — et à une prestation remarquée — au prix Polaris, se retrouve au dixième rang dans les «musiciens et groupes».

Demi Lovato figure au premier rang des recherches sur Google dans cette catégorie, suivie par Freddie Mercury.

Le mois dernier, le coloré chanteur Hubert Lenoir a fait une percée éclatante à son premier gala de l’ADISQ, ayant été sacré révélation de l’année, tout en emportant le prix du meilleur album pop, ainsi que celui de la chanson de l’année. Il s’est attiré des critiques pour avoir mis un Félix dans sa bouche en montant sur scène pour recevoir l’un de ses trois trophées.

Aussi, à l’émission «Tout le monde en parle», il avait déclaré sur le plateau avoir «un peu le goût de me crisser en feu ces temps-ci», suscitant un certain malaise, mais aussi des discussions subséquentes à la diffusion sur le suicide et l’aide à la santé mentale.

Les plus grands médaillés de l’histoire olympique du patinage artistique

Parmi les athlètes canadiens, c’est l’Ontarienne Tessa Virtue qui a attiré le plus l’attention au pays. En plus d’être l’athlète ayant fait l’objet de plus de recherches sur Google en 2018, le nom de famille «Virtue» s’est aussi inscrit dans la liste des personnes les plus recherchées, ainsi que dans celle des Canadiens et Canadiennes les plus recherchés.

Scott Moir figure au septième rang des personnalités ayant fait l’objet de recherches sur Google.

À PyeongChang 2018, Tessa Virtue et son partenaire Scott Moir sont devenus les plus grands médaillés de l’histoire olympique du patinage artistique. Remportant l’or en danse sur glace et dans l’épreuve par équipes, ils sont les premiers patineurs artistiques à remporter cinq médailles olympiques en carrière.

«Fugueuse» et «Occupation Double» se démarquent

En ce qui a trait à la liste canadienne des émissions de télévision, deux titres québécois se sont démarqués dans les recherches cette année: «Fugueuse», au 4e rang, et «Occupation Double», au 7e rang.

Ludivine Reding, qui a marqué les esprits cette année en incarnant la jeune Fanny dans «Fugueuse», est allée cueillir son premier prix Artis en larmes, celui du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière.

Dans son discours, elle a rappelé l’importance de s’attaquer aux réseaux de prostitution, plutôt que de blâmer les victimes et leurs familles.

Les titres «Altered Carbon» et «Roseanne» figurent au sommet de cette liste.

Le sport à l’honneur

Le sport a été à l’honneur en 2018, et les Québécois se sont particulièrement intéressés à la Coupe du monde de soccer ainsi qu’aux Jeux olympiques de Pyeongchang, selon les recherches sur Google. Les deux événements se classent également au sommet sur la liste canadienne des plus grandes recherches de l’année.

Au troisième rang figure l’équipe des Broncos de Humboldt, au coeur d’une tragédie ayant semé la consternation à travers le pays. Le 6 avril, une collision entre un semi-remorque et l’autocar de l’équipe de hockey junior a fait 16 morts et 13 blessés graves au sud de Nipawin, en Saskatchewan.