QUÉBEC — Le Québec n’est pas en guerre contre l’Alberta, affirme la ministre caquiste des Relations canadiennes, Sonia LeBel.

Elle a tenté de se faire rassurante, mercredi, à son arrivée au conseil des ministres, dans la foulée de l’appel au boycottage des produits québécois en Alberta.

Mme LeBel a reconnu que les propos tenus par son chef François Legault voulant que le pétrole albertain soit de «l’énergie sale», ont créé «une tempête» en Alberta, mais elle assure que les relations entre les deux provinces demeurent harmonieuses.

Pourtant, mardi, la première ministre albertaine Rachel Notley a demandé à son homologue québécois de «descendre de ses grands chevaux», et de réaliser que le Québec tire beaucoup d’avantages du pétrole albertain.

François Legault avait froissé certains de ses homologues vendredi dernier, à l’issue de la conférence des premiers ministres à Montréal, en s’opposant à la relance du projet d’oléoduc Énergie Est.

Ce projet, abandonné en 2017 par TransCanada, visait à transporter le pétrole des sables bitumineux albertain vers les raffineries de l’est du pays, en passant par le Québec.

M. Legault a refusé cette «énergie sale» pour laquelle il n’y a pas d’acceptabilité sociale sur le territoire québécois, tout en soulignant que le Québec pouvait vendre son hydroélectricité.

Depuis, l’ex-député conservateur au fédéral et ex-chef du Parti Wildrose à la législature albertaine, Brian Jean, incite les Albertains au boycottage des produits québécois.

«Je comprends que (les propos de M. Legault) ont créé toute une tempête en Alberta, a déclaré mercredi la ministre LeBel. Nous ne sommes pas en guerre avec l’Alberta (…) notre intention n’était pas de les offenser.

«Moi, je veux rassurer et les Québécois et les gens de l’Alberta: les relations entre le Québec et l’Alberta ont toujours été excellentes, il y a toujours eu une belle collaboration.

«Le but de l’intervention de M. Legault n’était pas de faire la leçon aux Albertains, n’était certainement pas de démontrer qu’on était peut-être meilleur que les autres», a-t-elle ajouté, en prenant soin de ne pas répéter l’expression utilisée par son chef.

Plus tard, son attachée de presse, Nicky Cayer, a précisé aux journalistes que la ministre n’avait eu aucun échange avec son homologue albertain.