QUÉBEC — Si rien ne change, les grands malades ayant besoin de soins palliatifs pourraient être laissés à eux-mêmes, faute de médecins pour s’en occuper.

Des médecins oeuvrant dans le secteur des soins palliatifs ont lancé un cri du coeur, mercredi, estimant traverser une véritable crise aux conséquences inestimables.

En conférence de presse, ils ont demandé à la ministre de la Santé, Danielle McCann, d’intervenir de toute urgence pour éviter une rupture de services aux malades, souvent en fin de vie, figurant parmi les plus vulnérables du réseau.

«Est-ce que les soins palliatifs sont en fin de vie?», s’est interrogé le chef du Service des soins palliatifs du CHU de Québec, le Dr Louis Roy. Le CHU regroupe les cinq hôpitaux de la capitale.

Selon lui, à Québec, faute de moyens et de personnel, on pourrait ne plus pouvoir répondre adéquatement à la demande dès janvier prochain.

La situation critique observée à Québec n’est pas unique, car la crise s’étend à toutes les régions de la province, a déploré de son côté la présidente de la Société des médecins de soins palliatifs du Québec, la Dre Christiane Martel.

«Dans chaque région, on retrouve des situations fragiles», a-t-elle fait valoir, inquiète du manque de médecins disponibles pour prodiguer les soins requis et du manque prévu de relève à court terme.

Pour le gouvernement, il s’agit certainement d’une «crise urgente» à dénouer.