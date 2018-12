QUÉBEC — En mission en France et en Belgique cette semaine, la nouvelle ministre des Relations internationales, Nadine Girault, a mis la table pour un accroissement des échanges commerciaux entre le Québec et les pays européens.

La ministre était de retour jeudi d’une première mission de cinq jours à l’étranger, qui l’a conduite à Paris et à Bruxelles, pour une série de rencontres avec de nombreux interlocuteurs des milieux politiques, économiques et institutionnels.

Au cours de ces échanges, la ministre dit avoir tenu à réaffirmer la volonté du gouvernement de François Legault de renforcer les liens privilégiés existant entre le Québec et ces deux pays.

Elle a notamment insisté sur l’importance, pour le nouveau gouvernement en place au Québec, à accorder au développement des échanges économiques avec l’Europe.

Elle a souligné aussi le fait que de nouvelles occasions d’affaires vont se présenter pour les entreprises québécoises cherchant à faire des affaires en France et en Belgique, grâce à l’Accord économique et commercial global signé entre le Canada et l’Union européenne.

Dans son discours d’ouverture à l’Assemblée nationale, fin novembre, le premier ministre François Legault avait insisté pour dire qu’il entendait faire en sorte que le réseau de délégations du Québec à l’étranger stimule davantage les échanges commerciaux entre le Québec et les pays étrangers.

Parmi les personnes rencontrées par la ministre à Paris, notons les dirigeants du Cercle des dirigeants d’entreprises franco-québécois.

«Je suis enchantée du dynamisme de la relation directe et privilégiée que le Québec entretient avec la France, une relation qui sera aussi renforcée sur le plan économique», a commenté la ministre à son retour, par voie de communiqué.