KATOWICE, Pologne — Une entente concernant les règles régissant l’accord de Paris semblait sur le point d’être conclue, samedi, alors que les représentants de près de 200 pays travaillaient à résoudre leurs derniers différends après deux semaines de pourparlers à la conférence sur les changements climatiques des Nations unies (COP24) en Pologne.

La conclusion de l’accord de Paris en 2015 est un moment marquant de l’histoire de la diplomatie internationale puisque des gouvernements aux opinions politiques parfois fort éloignées ont accepté d’unir leurs forces pour lutter contre la menace commune que constituent les changements climatiques. Si l’accord a permis d’établir un objectif clair, soit de limiter la hausse des températures globales à 2 degrés Celsius, voire 1,5 si possible, il a laissé plusieurs détails dans le flou.

La rencontre dans ville polonaise de Katowice visait à finaliser la manière dont les pays devront rapporter leurs émissions de gaz à effet de serre, une cause importante des changements climatiques, et leurs efforts pour les réduire. Les nations pauvres voulaient aussi obtenir l’assurance qu’un soutien financier leur serait accordé afin de les aider à diminuer leurs émissions, à s’adapter aux effets inévitables comme la hausse du niveau de la mer et à payer pour les dommages déjà survenus.

«Nous avons fait beaucoup de chemin, a affirmé la ministre canadienne de l’Environnement, Catherine McKenna, juste avant une séance plénière samedi après-midi. Il y a eu des négociations de dernière minute, il y a eu des négociations en grand groupe, il y a eu des échanges diplomatiques toute la nuit et, maintenant, nous sommes arrivés au bout du processus.»

L’un des points litigieux les plus importants concerne la création d’un marché du carbone fonctionnel. Les économistes estiment qu’un système d’échange international pourrait être un moyen efficace de faire baisser les émissions et de récolter des fonds pour financer des mesures visant à réduire le réchauffement de la planète.

«Nous voulons que les milliards se transforment en millions de milliards. Et je crois que cela ne concerne pas seulement les gouvernements nationaux, a déclaré Mme McKenna. Ultimement, le marché jouera un rôle important pour développer des solutions plus écologiques, pour soutenir les pays, pour être plus efficace et pour déterminer comment nous voulons procéder.»

Les pays émergents comme le Brésil ont rejeté les demandes des nations riches pour annuler les crédits de carbone amassés dans le cadre d’un système établi lors de l’accord de Kyoto en 1997.

«Il y a encore beaucoup de dénouements possibles et le Brésil continue de travailler de manière constructive avec d’autres parties afin de trouver une façon réaliste d’aller de l’avant», a indiqué le négociateur en chef du pays sud-américain, Antonio Marcondes.

Les pourparlers en Pologne se déroulent alors que les scientifiques craignent de plus en plus que les changements climatiques progressent plus rapidement que les mesures mises en place par les gouvernements pour y remédier.

Un récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GEIC) a conclu que, s’il était possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle par rapport à l’époque préindustrielle, cela exigerait une refonte complète de l’économie mondiale, incluant l’abandon des énergies fossiles.

Alarmés par les tentatives pour intégrer ce principe au texte final de la rencontre, les États-Unis, la Russie, l’Arabie saoudite et le Koweït ont empêché l’approbation du rapport du GEIC durant les pourparlers, provoquant la colère de pays vulnérables et des groupes environnementaux.

Si certains délégués ont remis en question la formule choisie pour la COP24, qui a pris des proportions monstrueuses en attirant des dizaines de milliers de participants, la directrice générale de Greenpeace International, Jennifer Morgan, a insisté sur l’importance de réunir tous les pays de la planète pour discuter de cet enjeu.

«Nous avons besoin d’un processus multilatéral, particulièrement pour les pays les plus pauvres ou les plus petits qui ne vont pas au G20, a-t-elle soutenu, faisant référence au groupe des 20 économies majeures et émergentes du monde qui se sont récemment rassemblées en Argentine. Mais le manque d’ambition dans certains pays riches, comme ceux de l’Union européenne, est inquiétant, surtout alors que nous avons le rapport sur le 1,5 degré Celsius sous les yeux.»