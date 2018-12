MONTRÉAL — Les Québécois magasinent de plus en plus en ligne pour faire leurs achats des Fêtes.

C’est du moins ce que laisse entendre un sondage du Groupe Altus pour le Conseil québécois du commerce de détail.

Ainsi, plus du tiers des Québécois, 35 %, prévoyaient acheter un ou des cadeaux sur Internet cette année. C’est une hausse de 1 % par rapport à 2017.

Les sites web les plus populaires sont Amazon, à 64 %, eBay, à 12 %, et Best Buy, à 10 %.

On estime que les Québécois dépenseront 187 millions de dollars sur Internet durant la période des Fêtes.

Malgré que les achats en ligne soient en augmentation constante année après année, le centre commercial avec mail intérieur demeure la principale destination des Québécois, à 48 %.