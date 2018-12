LAC BOUCHETTE, Qc — Un corps a été découvert dimanche matin à la suite d’un incendie à Lac-Bouchette, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Sûreté du Québec présente l’événement comme un possible homicide.

Le sergent Louis-Philippe Bibeau rapporte que les policiers ont été dépêchés aux alentours de 5h00 vers le chemin du Barrage, où un chalet était toujours en proie aux flammes.

Un corps a ensuite été trouvé dans les décombres.

Le sergent Bibeau affirme qu’un homme a été arrêté en avant-midi, sans fournir plus de détails sur l’identité du suspect et de la victime. On ignore également le lien qui pourrait les lier.

L’équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a pris l’enquête en charge et un technicien en scène d’incendie a été envoyé sur place pour établir la chronologie des événements.

Le chalet est considérée comme «une perte totale», précise M. Bibeau.