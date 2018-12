Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Passagers aériens

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, fera lundi une annonce concernant la mise en oeuvre d’une nouvelle réglementation sur la protection des passagers aériens.

Peine d’Elbaz

Une audience relativement à la peine de Yanai Elbaz, qui a plaidé coupable dans l’affaire de corruption et de pots-de-vin entourant la construction du Centre universitaire de santé McGill, se déroulera lundi au palais de justice de Montréal.

Éric Girard

Le ministre québécois des Finances, Éric Girard, prononcera lundi un discours à la tribune de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il devrait parler de la récente mise à jour économique de son gouvernement.

NPD

Le caucus québécois du NPD fédéral dressera mardi un bilan de la dernière session parlementaire. L’événement se déroulera à la station de métro Outremont, au cours de la circonscription anciennement détenue par l’ex-chef du parti, Thomas Mulcair.

Bombardier

Bombardier soulignera jeudi l’entrée en service du premier Global 7500, l’avion d’affaires qui est au cœur du plan de redressement de l’entreprise. L’appareil destiné à une clientèle bien nantie, qui vaut 73 millions $ US, devrait aider la division des jets d’affaires de Bombardier à générer des revenus d’environ 6,25 milliards $ US l’an prochain. Entre 15 et 20 appareils devraient être livrés l’an prochain. Le Global 7500 est assemblé à Toronto, mais la finition est effectuée à Montréal.

Banque du Canada

La Banque du Canada dévoilera vendredi les résultats de son Enquête sur les perspectives des entreprises et de celle auprès des responsables du crédit. Selon des premières indications, les chefs d’entreprise seraient optimistes au sujet de la prochaine année, particulièrement au chapitre de la croissance des ventes, de la demande étrangère et de leurs projets d’investissement.

Khadr

La juge June Ross rendra vendredi sa décision concernant l’assouplissement des conditions de détention d’Omar Khadr, qui souhaite obtenir un passeport canadien pour effectuer le pèlerinage à La Mecque.