SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Qc — Deux incendies ont éclaté lundi soir à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, à moins d’une heure d’intervalle.

Les deux sinistres n’ont pas fait de blessés selon le Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le premier incendie a débuté vers 20h15 dans un bâtiment vacant de la rue Champlain, au centre-ville. Les flammes se sont propagées aux immeubles voisins, ce qui a provoqué l’évacuation de cinq personnes qui ont reçu l’aide de bénévoles de la Croix-Rouge canadienne.

Les pompiers signalent que l’immeuble où le feu a débuté a été incendié dans le passé. En fin de nuit, mardi, il n’était pas encore éteint.

Vers 21h00, un second incendie a débuté, cette fois dans un immeuble résidentiel de six logements du secteur Iberville. Dans ce cas, quatre personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge et le sinistre a été maîtrisé en début de nuit, mardi.

Plusieurs dizaines de pompiers ont combattu les flammes aux deux endroits avec l’aide de confrères de quelques municipalités avoisinantes.