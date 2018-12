QUÉBEC — Le nombre d’incidents et d’accidents survenus lors de prestations de soins de santé et de services sociaux a légèrement augmenté entre 2016-2017 et 2017-2018, selon un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux publié mardi.

Le document fait état de 513 357 «événements indésirables» déclarés entre avril 2017 et mars 2018, ce qui représente une hausse de 2% par rapport à l’année précédente.

Dans la grande majorité des cas (plus de 85%), ces problèmes n’ont eu aucune conséquence sur le patient, indique-t-on.

Cependant, pour 421 personnes, l’accident pourrait avoir contribué à leur décès, ce qui représente 0,08% des événements. Dans ces cas précis, les chutes seraient à l’origine de 62% des décès.

De plus, dans 0,06% des situations, les incidents ou accidents ont entraîné des conséquences graves et permanentes (317 personnes).

Selon le rapport, plus de 43% des événements indésirables se sont produits dans des CHSLD.

Parmi les incidents ou accidents les plus fréquents, on retrouve les chutes (36%) et des erreurs liées aux médicaments (27%).

Selon le rapport, la grande majorité des personnes touchées par ces problèmes sont des personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que des femmes.

Chez les 75 ans et plus, dans près de 70% des cas rapportés, ce sont des chutes qui sont survenues.

Sans surprise, c’est dans la région de Montréal que se sont produits une bonne partie des événements: plus de 25% des cas déclarés sont arrivés dans ce secteur. En deuxième place, on retrouve la Montérégie (près de 16%).

«Ces tendances soulèvent des préoccupations importantes, puisque selon les projections démographiques de référence de l’Institut de la statistique du Québec, la population des personnes âgées de 75 ans et plus devrait doubler entre 2011 et 2031, dépasser en nombre 1,1 million et représenter 13% de la population», souligne le ministère en conclusion du rapport.

«Il est donc possible d’estimer une augmentation considérable de la consommation des services de santé et des services sociaux par cette population.»

Le ministère tient cependant à mettre en contexte ces données avec le volume de soins prodigués pendant la période 2017-2018: 512 000 chirurgies ont été effectuées, 3,8 millions de visites à l’urgence et 6 millions consultations médicales en établissement ont eu lieu et on dénombre 13,5 millions de journées d’hébergement en CHSLD chez les aînés.